Și-a făcut-o cu mâna lui, iar acum riscă suspendarea! Agenția antidoping e pe urmele lui

Dezvăluirile lui Paul Pîrvulescu ar putea avea urmări pentru fotbalistul celor de la Academica Clinceni.

Cei de la ANAD s-au autosesizat după ce jucătorul a admis că în trecut s-a dopat în tratamentul folosit la unul dintre cluburile din țară.

„Eu la FCSB n-am făcut ozonoterapie. Am făcut în altă parte, dar nu la Steaua, am făcut la o altă echipă din ţară. Când făceam ozonoterapie, a doua zi mă simţeam rău. Apoi, în următoarea zi eram ok.

Nu pot să spun unde am făcut, la ce echipă, pentru că aş pune doctorul de acolo într-o situaţie delicată. Eu n-am făcut insuflaţii rectale, ci injecţii în venă. Nu era ceva wow, iar din punctul de vedere al sănătăţii e ok. Dar e doping, da”, declarase ieri fundașul ilfovenilor.

Conform surselor gsp.ro, s-ar fi deschis deja o procedură care îl vizezază pe Pîrvulescu, în condițiile în care statutul WADA trebuei respectat. Este de așteptat ca fotbalistul de 1 de ani să fie solicitat să se prezinte în fața angajaților ANAD pentru a oferi alte detalii în legătură cu subiectul pe care l-a abordat.

Pîrvulescu a evoluat la nu mai puțin de 7 cluburi în Liga 1. Printre ele FCSB, Viitorul sau ASA Târgu Mureș. Conform regulamentului forurilor competente „orice manipulare a sângelui este strict interzisă şi, implicit, este considerat doping”.