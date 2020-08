Sferturile Ligii Campionilor, la Lisabona. Programul complet

La Munchen, Bayern a învins-o pe Chelsea cu 4-1, după ce câștigase și meciul tur cu 3-0.

FC Barcelona s-a impus pe teren propriu cu Napoli, scor 3-1, după 1-1 în partida tur.

Atalanta, RB Leipzig, Paris Saint-Germain, Bayern Munchen, Manchester City, FC Barcelona, Lyon și Atletico Madrid sunt sfertfinalistele Ligii Campionilor.

Iată programul complet pentru mini-turneul de la Lisabona, în urma căruia va fi stabilită campioana din acest sezon.

😎 The quarter-finals are set!

Who will win the 🏆 this year?#UCL

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 8, 2020