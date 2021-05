Sfat de neglijat pentru Gigi Becali: ”Dacă-l schimbi după 20 de minute, îl poate afecta foarte rău”

Primul transfer al lui Gigi Becali pentru sezonul viitor este Andrei Cordea.

Tânărul mijlocaș de la Academica l-a impresionat pe omul de afaceri de 62 de ani cu evoluțiile sale, făcându-l să-l transfere doar pentru 20.000 de euro la FCSB.

Adi Popa, fostul coleg al lui Cordea de la Clinceni, a dezvăluit că patronul vicecampioanei a avut concurență cu un club din străinătate pentru semnătura jucătorului de 21 de ani. De asemenea, fosta extremă de la FCSB a avut și un sfat important pentru Gigi Becali în privința mijlocașului.

“Eu am vorbit cu Andrei Cordea, am ieşit săptămâna trecută cu el la o cină. Era vorba şi despre o echipă din străinătate pe urmele lui, dar a semnat între timp la FCSB. A arătat la noi că este un jucător bun. A avut reuşite, jocuri consistente. E un jucător de viitor, categoric, la 21 de ani. Contează şi câtă încredere i se va da. Dacă-l schimbi la primul meci, după 20 de minute, la vârsta aceasta îl poate afecta foarte rău.

Aici, la Clinceni, a avut parte de încredere, a fost şi cu regula Under 21. A jucat pentru că a meritat şi eu am încredere că, dacă i se vor oferi şanse, e un băiat cuminte şi le va răsplăti ca atare, va avea jocuri bune. Ţine numai de tine, dar de multe ori depinzi şi de cei din jurul tău. Mai ales când faci totul ca la carte, dar când trebuie să culegi răsplata sunt anumite persoane care-ţi iau acest drept”, a declarat Adi Popa, conform Look Sport.

Andrei Cordea a jucat în acest sezon 32 de meciuri pentru formația lui Ilie Poenaru în campionat și a marcat de trei ori. De asemenea, a pasat decisiv tot de trei ori.