Serena Williams, forţată să se retragă de la Roland Garros!

Serena Williams, 39 de ani, debutase luni la Paris cu o victorie în faţa conaţionalei Kristie Ahn, scor 7-6, 6-0, dar resimţise probleme fizice în timpul partidei.

Americanca şi-a anunţat retragerea înaintea meciului din runda a doua cu Tsvetana Pironkova. Problemele la călcâiul lui Ahile, accidentare resimţită la US Open, au făcut-o să abandoneze.

Serena Williams has withdrawn from #RolandGarros with an achilles injury. pic.twitter.com/u6vGa9JCkX

— Roland-Garros (@rolandgarros) September 30, 2020