Sepsi acuză, Becali se scuză. ”E o mizerie ce-am făcut!”

Sepsi a ratat şansa unui loc pe podium şi îl acuză pe Gigi Becali. Patronul FCSB a folosit o echipă cu multe rezerve în meciul cu Universitatea Craiova, după ce le-a dat vacanţă titularilor.

Leo Grozavu a acuzat de lipsă de fair-play atitudinea vicecampioanei, iar Gigi Becali şi-a asumat gestul.

”Grozavu are dreptate 100%. Ne-au făcut-o și d-aia am făcut-o și noi. Dacă se practică, am făcut și eu. Eu îi cer iertare, să mă ierte. Și cer iertare clubului Sepsi, dar am o mică scuză, care nu e palpabilă.

Jucătorii erau terminați cu meciuri din trei în trei zile. Am 7 jucători la echipa națională, n-au vacanță deloc.

A fost și o revelație și pentru noi să vedem jucătorii tineri. Pentru chestia asta, îmi cer iertare de 1.000 de ori și lui Grozavu și clubului. E o mizerie ce am făcut, ce să mai zic!”, a spus Gigi Becali la Digi Sport.

Patronul FCSB crede că va fi absolvit de vină în cazul în care Sepsi va prinde un loc în Conference League.

”Eu le promit că Dumnezeu mă va prevala și mă va grația pentru vina pe care o am. Va lua Craiova Cupa și ei vor fi în Conference League. N-am niciun merit, dar mă apără Dumnezeu”, a mai spus Becali.