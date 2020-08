Se reîntregește echipa Reghecampf – Petrea la FCSB? “Țin o legătură normală”

Laurențiu Reghecampf a acceptat să se despartă de antrenorul secund Toni Petrea și de preparatorul fizic Thomas Neubert, care au mers la FCSB. Petrea exclude o eventuală revenire a lui Reghecampf la FCSB, cel puțin în acest sezon.

Deși are puține meciuri pe banca tehnică a FCSB, Toni Petrea a câștigat un trofeu – Cupa României.

Antrenorul ‘roș-albaștrilor’ a anunțat că vrea să îmbunătățească rezultatele echipei față de sezonul trecut și are misiunea complicată de a ajunge în grupele Europa League.

Toni Petrea (45 de ani) și Laurențiu Reghecampf (44 de ani) au colaborat la FCSB în perioadele 2012-2014 și 2015-2017.

“Cu Laurențiu Reghecampf țin o legătură normală, am lucrat atâta timp împreună. Din ce știu, în ceea ce privește contractul lui de la Al Wasl… mai are un an de contract, nu cred că se pune problema, în momentul de față, de așa ceva. Nu am vorbit nimic despre o eventuală revenire. Sunt aici, nu știu ce va fi în viitor“, a spus Toni Petrea, în cadrul unei conferințe de presă.