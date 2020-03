Laurențiu Reghecampf a anunțat că și-ar dori să revină la FCSB!

Tehnicianul român o pregătește pe Al-Wasl, însă a dezvăluit că și-ar dori să revină pe banca echipei alături de care a câștigat două titluri în Liga 1, Supercupa României şi Cupa Ligii, în cele două mandate din perioada 2012-2014 și 2015-2017.

”Reghe” este de părere că FCSB este Steaua București și a dezvăluit care au fost cele mai frumoase amintiri din perioada în care antrena clubul roș-albastru.

”Pentru mine, FCSB tot Steaua e.. am lucrat și la Steaua, și la FCSB, echipa e aceeași. Am avut parte de atmosfera incredibilă, am avut o echipa puternică, lumea din tribune era cu noi, era euforie.

Se vorbea numai de Steaua! Mi-aș dori la un moment dat să revin, dar să fim noi sănătoși, să se îndrepte lucrurile. Cred că e cel mai frumos sentiment pe care poți să-l trăiești cu o echipa pe care o iubești, să ajungi să joci în Europa cu un stadion plin, să ai lumea alături” a declarat Laurențiu Reghecampf la Digi Sport.