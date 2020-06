Se pregătește de revenire?! Laurențiu Reghecampf, alături de FCSB la meciul cu CFR Cluj

Laurenţiu Reghecampf, alături de FCSB la derby-ul cu CFR Cluj. Fostul antrenor al roș-albaștrilor se va uita la meci împreună cu Gigi Becali.

Cel mai probabil patronul FCSB se va sfătui cu Reghecampf în privința schimbărilor. Becali recunoscând în trecut că face „semi-schimbări” la FCSB.

„Am spus acum câteva zile într-un mic interviu că o să susțin FCSB la meciul cu CFR. A apărut că o să o susțin financiar. Nu, eu am spus că o să îl sun pe patronul echipei și dacă nu se duce la meci și e în București și o să fim undeva să vedem meciul, o să susținem echipa împreună, să mergem să vedem un meci, ca suporteri bineînțeles. N-am eu nicio treabă cu investiția”, a spus Laurențiu Reghecampf la Prosport.

Laurenţiu Reghecampf, convins că FCSB poate câștiga trofeul în acest sezon.

„Eu nu comentez absolut nimic din deciziile pe care le ia Gigi. Cred eu că FCSB are șanse în continuare să câștige titlul, rămâne de văzut ce se va întâmpla în prima etapă. Este foarte important meciul cu CFR. În momentul de față, lotul de jucători este unul foarte bun, sunt jucători de mare valoare. Echipa este foarte bună, acum trebuie să îi acordăm încredere și antrenorului Bogdan Vintilă. Eu cred că toți cei care se ocupă în momentul de față de echipă știu foarte bine ce au de făcut.

Exact asta am spus și s-a interpretat greșit când s-a spus că Reghecampf a spus că CFR este peste FCSB la experiență. Nu. Eu am spus că Dan Petrescu a câștigat campionate, știe ce se va întâmpla în acest play-off, pentru că s-a luptat cu acest lucru, știe atmosfera de anul trecut. Pentru Vintilă este un lucru nou, dar are noroc că lângă el sunt oameni care știu ce înseamnă această competiție”, a explicat Laurențiu Reghecampf.

FCSB va juca, duminică, de la ora 20:00, în deplasare, cu CFR Cluj. Aceasta va fi prima întâlnire oficială a celor două formații după pauza de câteva luni provocată de pandemia de coronavirus.

