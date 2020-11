Anunțat, la un moment dat, ca mare talent al fotbalului românesc, Mihai Costea s-a pierdut în anonimat după ce a plecat de la FCSB. Costea revine în prim-plan la 32 de ani și va semna cu Chindia Târgoviște.

Chindia s-a înțeles cu Mihai Costea, fostul atacant al Craiovei lui Mititelu și FCSB. Costea și-a încheiat înțelegerea cu Al Arabi și ajunge la Chindia Târgoviște ca jucător liber. Atacantul semnează cu Chindia chiar înaintea jocului din această seară al dâmbovițenilor cu FCSB. Costea s-a antrenat în ultima vreme sub comanda lui Emil Săndoi.

„O să semnez cât de curând. Sunt bine, eu am norocul că așa am fost mereu, nu prea mă îngraș, că am fost nativ așa, nu prea m-am accidentat. Cu pregătirea sunt puțin în urmă, dar ușor-ușor revin. Eu nici nu mă gândeam că o să mă mai întorc în Liga 1, pentru că voiam să continui în zona aia, dar m-a prins pandemia și stând un an… Poate o să mă mai întorc acolo, nu se știe în viață”, a declarat Mihai Costea pentru Fanatik.

Costea a jucat în ultimii ani în Emiratele Arabe Unite, pentru Ittihad Kalba, Fujairah și Al Arabi.