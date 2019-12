Sportul românesc și-a recuperat sursa de finanțare din taxa pe viciu. Guvernul condus de Ludovic Orban a adoptat proiectul de lege prin care MTS va primi 0,5% din valoarea accizelor la acool și tutun, încasate la bugetul de Stat.

A fost aprobat și un amendament propus de ministrul Tineretului și Sportului, Ionuț Stroe, prin care COSR va putea să utilizeze excedentul bugetului propriu pe anul 2019.

“Banii revin la sport! Am reușit să reparăm și să corectăm ceea ce fusese luat prin OUG 114 la începutul acestui an. Guvernul liberal, condus de Ludovic Orban, a aprobat proiectul de Lege pentru abrogarea și modificarea celor mai nocive prevederi adoptate fix cu an în urmă în guvernarea PSD prin OUG 114.

Proiectul va fi promovat prin angajarea răspunderii în fața Parlamentului! Este un mare câștig pentru noi, pentru sportul românesc pentru că avem nevoie de aceste resurse financiare”, a declarat Ionuț Stroe, ministrul Tineretului și Sportului.

