Se amână și Jocurile Olimpice? “Îi încurajăm pe sportivi să continue să se pregătească” Anunțul Comitetului Olimpic

Cu aproximativ patru luni înainte de startul competiţiei olimpice de la Tokyo, Japonia se confruntă cu peste 8.300 de cazuri de infectare cu coronavirus. 81 de persoane au murit.

Comitetul Olimpic Internațional a organizat astăzi o videoconferință cu federaţiile sportive internaţionale, iar în zilele următoare va discuta cu comitetele olimpice naţionale, cu reprezentanţii sportivilor, cu Comitetul Paralimpic Internaţional şi cu alte organizaţii implicate.

“Aceasta este o situaţie fără precedent pentru întreaga lume şi gândurile noastre sunt pentru cei afectaţi de această criză. Suntem solidari cu întreaga societate pentru a face totul pentru a opri virusul. Situaţia legată de Covid-19 afectează de asemenea pregătirile pentru JO de la Tokyo 20202 şi se schimbă în fiecare zi. CIO rămâne pe deplin angajat cu privire la Tokyo 2020 şi cu mai mult de patru luni înaintea jocurilor nu este necesară nicio decizie drastică acum.

Orice speculaţie în acest moment ar fi contraproductivă. CIO îi încurajează pe toţi sportivii să continue să se pregătească pentru JO de la Tokyo cât de bine pot. Vom continua să-i susţinem pe sportivi consultându-ne cu ei şi cu comitetele olimpice naţionale şi oferindu-le ultimele informaţii şi evoluţii, care sunt accesibile pentru toţi sportivii din lume pe site-ul Athlete365 şi prin comitetele olimpice naţionale şi federaţiile internaţionale.

CIO are încredere că numeroasele măsuri luate de cele mai multe autorităţi din întreaga lume vor ajuta la oprirea evoluţiei Covid-19. Vom continua să monitorizăm situaţia 24 de ore pe zi, şapte zile pe săptămână“, este comunicatul Comitetului Olimpic Internațional.

Communique from the International Olympic Committee (IOC) regarding the Olympic Games Tokyo 2020 https://t.co/EumE9qtROI

— IOC MEDIA (@iocmedia) March 17, 2020