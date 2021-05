Scrisoarea deschisă a lui Zinedine Zidane la despărțirea de Real Madrid! Atac frontal la Florentino Perez

Francezul și-a oficializat plecarea de pe Bernabeu în aceeași perioadă a anului în care a renunțat și prima oară la conducerea trupei blanco.

Dacă la finalul primului mandat Zidane pleca în glorie după ce câștigase trei trofee ale Ligii Campionilor, fostul mare fotbalist nu a avut parte de același scucces la revenirea sa la Real. Totuși înainte de a-și lua rămas bun de la fanii vicecampioanei Spaniei, antrenorul de 48 de ani a ținut să le transmită un mesaj celor care au fost alături de echipă în toată această perioadă.

„Am vrut să scriu această scrisoare, să-mi iau rămas bun de la voi și să explic decizia mea de a părăsi postul de antrenor. În mai 2018, am plecat pentru că după doi ani și jumătate, cu atâtea victorii și atâtea trofee, am simțit că echipa are nevoie de o abordare nouă pentru a rămâne la cel mai înalt nivel.

În acest moment, lucrurile stau altfel. Plec pentru că simt că clubul nu mai are încrederea în mine de care am nevoie, nici sprijinul pentru a construi ceva pe termen mediu sau lung”, au fost cuvintele francezului.

Iar Zidane a renunțat mai apoi la subtilități și a trecut la reproșuri. Toate în direcția lui Florentino Perez.

„Mi-aș fi dorit ca relația mea cu clubul și președintele în ultimele luni să fi fost puțin diferită de cea a altor antrenori. Nu ceream privilegii, desigur că nu, doar un pic mai multă recunoștință. De aceea m-a durut atât de mult când am citit în presă, după o înfrângere, că aș fi dat afară dacă nu câștig jocul următor.

Mi-a făcut rău mie și întregii echipe, deoarece aceste semnale au trimis în mod deliberat mesaje negative către mass-media, au creat îndoieli și neînțelegeri. Din fericire, am avut acești băieți uimitori care au fost cu mine până la capăt și m-au salvat cu victorii magnifice. Pentru că au crezut în mine și eu în ei”, a mai ținut să precizeze tehnicianul.