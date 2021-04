Schimbarea de strategie a lui Gigi Becali: ”M-am ars cu unul și nu au ce să caute la echipă mercenari!”

FCSB a câștigat cu FC Botoșani, scor 2-1, în prima etapă din play-off și își păstrează poziția de lider în clasamentul Ligii 1.

După ”remontada” din repriza a doua, Gigi Becali a vorbit euforic la adresa echipei lui Toni Petrea și a avut numai cuvinte de laudă pentru cei doi marcatori ai roș-albaștrilor, Octavian Popescu și Ionuț Panțîru.

Însă, patronul de la FCSB a vorbit cu o atitudine vizibil diferită despre un episod din vara trecută. Atunci, Bogdan Planic, fostul fundaș al roș-albaștrilor, a plecat după ce și-a reziliat unilateral contractul cu formația lui Gigi Becali deoarece acesta nu i-ar fi plătit mai multe salarii. Acum, latifundiarul din Pipera i-a adresat cuvinte dure actualului jucător al celor de la Maccabi Haifa, din Israel, făcându-l ”mercenar” și a spus că nu va mai transfera de acum încolo la echipă asemenea jucători.

„Voi schimba strategia. De acum o să vedeți la FCSB că voi transfera doar jucatori cu caracter. M-am ars cu unul ca Planic și nu au ce să caute la echipă mercenari. Planic mi s-a părut dubios de la început. Am mirosit încă din primele zile că ceva nu este în regulă la el. Nu mai are rost să dezgropăm morții. Pui suflet la echipa pentru care joci și îl înțelegi și pe patron când are unele probleme, atunci Gigi Becali te așteaptă cu brațele deschise”, a declarat Gigi Becali, conform ProSport.

De asemenea, patronul celor de la FCSB a vorbit și depsre lupta la titlu, dar și despre situația ”perlei” sale, Octavian Popescu.

”Am doi jucatori în vizor pentru mărirea de salariu. Nu vă dau numele lor acum. Dar Gigi Becali, când vede niște lucruri bune, știe să și le răsplătească. Ai fost om cu mine, atunci și eu sunt om cu tine. V-am spus de la început că noi ne vom bate cu CFR pentru campionat. Craiova nu poate să țină ritmul cu noi, dar nici cu CFR Cluj. Știam asta înainte de a intra în play-off.

De Octavian Popescu trebuie să avem cu toții grijă, deoarece este încă un copil și are mult de muncă. Însă, am in curte un adevărat briliant și doar de el depinde ca să ajungă la o echipă de top din Europa. Are calitate, are execuții, dar are foarte mult de muncă”, a mai spus Gigi Becali, conform sursei citate.

În urma victoriei cu FC Botoșani, FCSB rămâne prima în Liga 1, cu 36 de puncte. Etapa viitoare, formația lui Toni Petrea se deplasează la Clinceni pentru întâlnirea cu Academica.