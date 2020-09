Schimbare la Gaziantep, intră Alibec, iese Șumudică! Antrenorul se așteaptă să fie demis

Marius Șumudică, antrenorul celor de la Gaziantep, este de părere că are un lot prea subțitre pentru a face performanță și nu crede că va repeta rezultatele din trecut cu formația turcă!

Tehnicialul român se așteaptă chiar să fie demis pe parcursul acestui sezon din Superliga.

„Eu am doar 9 străini în lot, în condițiile în care putem avea 14. Am antrenamente cu 16-17 jucători. Am vrut să fac un 10 contra 10 sau 10 contra 8 și practic n-am avut cum. A trebuit să pun antrenori secunzi.

Federația și televiziunile n-au virat banii către cluburi, se împotmolesc lucrurile, nu există bani pentru transferuri, mi se spune mereu asta, iar eu am de suferit. Maxim și Toșca au venit și ei încărcați de la echipa națională. Pe Toșca nu l-am avut meciul trecut, n-am vrut să risc, a venit încărcat pe aductor.

E greu să iau decizia de a pleca. Pe mine mă țin foarte mult pe loc transferurile făcute aici. Eu nu-l lăsam pe Maxim aici, Gaziantep nu-l avea niciodată dacă nu eram eu aici. Apoi Junior Morais, Toșca, Kana-Biyik, mulți jucători. Sunt niște probleme la club pe care eu le simt cel mai mult.

Anul trecut, am terminat pe 8, ne-am făcut un nume în Turcia, am fost unul dintre cei mai buni antrenori, dar nici așa nu pot, am și eu răbdarea mea, sănătatea mea… Nu pot să mă duc la antrenament și să văd că nu pot să lucrez ce vreau.

Eu nu voi renunța niciodată, dar probabil voi fi dat afară. Eu nu accept ce se întâmplă, e o presiune mediatică, am citit și eu ce se scrie și cu siguranță nu vor veni rezultatele. Păi ce să se întâmple? Va trebui să explic de ce nu am avut rezultate”, a declarat Marius Șumudică pentru Digi Sport.

Alibec, la un pas de Gaziantep!

Vin întăriri pentru tehnicianul român! Președintele clubului Astra Giurgiu, Dani Coman, a declarat pentru Realitatea Sportivă că Denis Alibec se va alătura clubului pregătit de Marius Șumudică.

„Da, este adevărat, cluburile s-au înțeles. Așteptăm să treacă meciul de campionat cu CFR Cluj și abia atunci vom vorbi mai multe despre acest transfer. Suma deocamdată rămâne confidențială, aceasta a fost dorința celor de la Gaziantep, deoarece turcii nu doresc ca un alt club să intre în cursa pentru Denis. Banii vor fi virați în două tranșe!”, a declarat Dani Coman în exclusivitate pentru Realitatea Sportivă.