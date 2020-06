Schimbare importantă pentru turneul de la Madrid! Decizia luată de Ion Țiriac

Inițial, ediția din acest an a competiției din capitala Spaniei, programată în perioada 2-9 mai, a fost anulată din cauza pandemiei de coronavirus.

Recent, ATP și WTA au luat în calcul reprogramarea turneului de la Madrid între US Open și Roland Garros, adică în luna septembrie.

La feminin, turneul de categorie WTA Premier Mandatory oferă premii totale în valoare de peste 7 milioane de euro. La masculin, competiția de nivel ATP Masters 1000 oferă premii similare.

“Companiile şi sponsorii ar putea fi nevoiţi să concedieze angajaţii. Asta se întâmplă peste tot în lume, aşa că primul lucru pe care ei îl taie este sponsorizarea, iar acest lucru va afecta masiv tenisul. Trebuie să înţelegem că tenisul nu va fi acelaşi, cel puţin 1-2-3 ani, nu ştiu cât timp. Dar trebuie să supravieţuim acestui moment şi trebuie să fim uniţi.

Jucătorii trebuie să înţeleagă că va fi o reducere semnificativă a premiilor. Văd acum scenariul în care turneele vor supravieţui cu o reducere semnificativă a premiilor, nu numai pentru acest an, ci şi pentru sezonul 2021“, a spus Feliciano Lopez, directorul turneului de la Madrid, citat de site-ul tennis.com.

"Madrid, now we are working on this plan that there is going to be a reduction in the prize money." –@feliciano_lopez, @MutuaMadridOpen tournament director.https://t.co/dXv7XNbeZi

— TENNIS (@Tennis) June 16, 2020