Ciprian Marica (34 ani) a vorbit deschis despre scandalul ”Hotelul”.

Fostul internațional a fost surprins într-o cameră de hotel din Cluj cu o femeie măritată, momentul fiind filmat chiar de către soțul acesteia. Incidentul surprins de către omul de afaceri Florin Muntean junior s-a petrecut în august 2019.

La câteva luni după apariția videoclipului care a făcut furori pe rețelele de socializare, Marica a explicat că își asumă situația stânjenitoare.

Patronul celor de la Farul Constanța recunoaște că a greșit și nu dorește nimănui să se afle într-o astfel de ipostază.

”O situație stânjenitoare pentru mine, o situație în care am greșit și în care nu trebuia să mă aflu. Nu am fost și nu doresc nimănui să treacă prin ce am trecut eu. Cert este că mi-am asumat. Am înțeles și am învățat din acest lucru.

Consider că aceste lucruri mă privesc pe mine și pe familia mea. Am reușit să trecem peste și să depășim acest moment. Mai departe nu rămâne nimic de spus, că suntem suma lucrurilor pe care le facem și vreau să cred că nimeni nu-i perfect. Facem lucruri bune, dar și greșim. A fost un lucru greșit pe care mi l-am asumat!” a declarat Marica pentru Gazeta.