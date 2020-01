Herbert Muller i-a oferit o replică Crinei Pintea, după ce pivotul naționalei României i-a acuzat pe cei de la Thuringer că i-ar fi cerut 20.000 de euro pentru a putea pleca la PSG.

Pintea susține că în urmă cu trei ani a primit o ofertă de la PSG pe care a și acceptat-o, însă cei de la Thuringer i-au adăugat în mod abuziv o clauză în contract prin care îi prelungeau înțelegerea cu încă un an, ceea ce a obligat-o pe româncă să plătească 20 de mii de dolari pentru a putea pleca de la echipa germană.

De partea cealaltă, Herbert Muller spune că jucătoarea din România a sțiut încă de la început situația, iar contractul i-a fost tradus în totalitate.

”Am fost surprins să aud ce a spus Crina. Eu o apreciez foarte mult si nu am avut niciodată un cuvânt rău de spus despre ea. Dar trebuie să spun adevărul aşa cum este. Deci, în septembrie 2015, cred, m-a sunat şi m-a rugat să fac ceva, să o ajut, pentru că e terorizată de domnul Tadici. I-am spus că echipa e deja formată, că avem deja doi pivoţi valoroşi, pe Danick Snelder şi pe Schmelzer. Am înţeles însă situaţia ei şi i-am promis că voi încerca să conving conducerea – noi suntem un club mic cu posibilităţi mici.

Am explicat clubului şi i-am convins. I-am spus Crinei care sunt posibilităţile şi a fost de acord. Noi am vrut să îi oferim un contract pentru 2 ani. Ea mi-a spus că vrea să vină şi să nu mai plece niciodată. Şi că vrea să joace 2 ani şi apoi să rămână gravidă. Şi atunci am adăugat în contract posibilitate de prelungire pentru încă un an, ca să îşi poată primi salariul şi în anul al treilea dacă rămânea gravidă. Şi era o prelungire de un an bilaterală, de ambele părţi, nu cum a spus ea.

A spus că în 2 ani a primit 10 mii de euro toţi banii. I-am rugat pe cei de la club să îmi arate contractul, ca să spun adevărul. Am dovezi. Deci a primit 500 de euro pe lună pentru casă, 300 de euro pe lună pentru maşină şi 800 de euro net salariu pe lună. 800, din care 200 clubul îi putea deduce, conform legislaţiei asta ca să spun totul aşa cum este. Deci 500+300+800 = 1600 de euro net pe lună. Asta în primul an. Mai mult, i-am găsit soţului ei, care nu ştia germană un serviciu la un hotel parcă.

În al doilea an i s-a mărit salariul, aproape dublat, adică 1400 euro. Deci 500 (casă) + 300 + 1400. Deci 2200 în al doilea an.

Acum, în contract aceasta era clauza de dezlegare, de 40 de mii de euro. Aşa este. Dar noi am discutat despre contract de la bun început. I l-am tradus pe tot. Ea se înţelese cu PSG, am înţeles-o, deşi spusese când a venit că îl place foarte mult şi nu mai vrea să plece niciodată. Dar e normal. Şi i-am spus că despre cei 40 de mii vor vorbi cluburile şi se va ajunge la o înţelegere. Şi s-a ajuns la 20 de mii. Dar nu i-a plătit Crina! Cum să îi plătească ea? Am extrasele de cont de la PSG. Ne-au dat banii în două tranşe de 10 mii.

Şi să vă mai spun un lucru. La un moment dat, Crina a făcut un accident rutier şi era vinovată. Atunci paguba a fost de aproape 10 mii de euro şi tot clubul i-a plătit. Iar când a plecat din apartamentul în care a stat cu soţul ei şi l-a lăsat cum l-a lăsat… renovarea a fost iarăşi vreo 10 mii de euro.

Crina s-a dezvoltat foarte bine la clubul nostru, a fost deosebit de harnica. Eu cred că ea este o jucătoare foarte valoroasă, o apreciez în continuare şi îi doresc din toată inima să ii fie bine. Dar trebuia să spun adevărul”, a fost reacţia lui Herbert Muller.