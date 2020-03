Scandal la Gaziantep! Conducerea clubului e șocată de plecarea lui Marius Șumudică în România

Vicepreşedintele clubului Gazișehir Gaziantep, Mahsun Altunkaya, a precizat că a aflat cu mare surprindere de plecarea antrenorului Marius Şumudică în România, cu un avion privat, pe fondul pandemiei de coronavirus. Tehnicianul român riscă sancțiuni drastice.

Campionatul din Turcia s-a întrerupt din cauza COVID-19, iar Marius Șumudică a insistat să revină în țară din cauza faptului că hotelul la care era cazat s-a închis, la fel ca toate restaurantele din oraș.

Antrenorul român și staff-ul lui de la Gaziantep au plătit suma de 50.000 de euro pentru a închiriat un avion care să-i aducă în România.

“După decizia de amânare a Super Ligii, am organizat o întâlnire cu antrenorul nostru, Marius Șumudică, miercuri, 18 martie, și ne-am consultat în privința modului în care vom gestiona aceste momente. Grija noastră principală a fost să stabilim perioada de izolare în care vor sta fotbaliștii noștri, pentru a ne asigura că se descurcă în cel mai bun mod posibil.

Apoi, domnul Şumudică a precizat că va face o şedinţă cu jucătorii noştri pentru a le reaminti celor care vor pleca în străinătate de seriozitatea situaţiei, putând să se ajungă şi la rezilierea contractelor.

Vom continua să prioritizăm sănătatea oamenilor în această perioadă de izolare. Vrem să se ştie că le-am trimis jucătorilor aparate de fitness de la baza noastră sportivă. În plus, toţi profesioniştii din club şi echipa medicală ţin permanent legătura cu jucătorii noştri şi cu familiile lor. Jucătorii noştri îşi continuă pregătirile acasă, conform programului care li s-a dat.

Am aflat cu mare suprindere că Marius Şumudică şi echipa lui au închiriat un avion privat şi au plecat în ţara lor, România, în noaptea de vineri, 20 martie. Considerând mereu că sănătatea este o prioritate, conducerea clubului se va reuni în zilele următoare pentru a discuta tot ce s-a întâmplat şi va oferi informațiile necesare opiniei publice“, se arată în comunicatul semnat de vicepreședintele clubului Gaziantep, Mahsun Altunkaya.

🔴⚫️ Gaziantep Futbol Kulübümüz Başkan Yardımcısı Mahsum Altunkaya, son günlerde yaşanılan olaylar sebebiyle kulüp internet sitemize değerlendirmelerde bulundu. 👉 https://t.co/rdynoynqEF pic.twitter.com/W5CKHKaqZT — Gaziantep FK | #EvdeKal 🏠 (@GaziantepFK) March 22, 2020

“Nu puteam să mănânc conserve, ca în armată”

La ora actuală, Turcia a raportat 1.236 de cazuri de infectare cu noul coronavirus. 30 de persoane au murit.

“Mi s-a închis hotelul de cinci stele, managerul a zis că nu-și mai permite să plătească angajații. Nu puteam să stau pe stradă, restaurantele s-au închis, nu puteam să mănânc conserve, ca în armată! Am avut în decembrie pneumonie, nu sunt condiții de stat, vreau să fiu cu familia. Bașcanul m-a tot amânat, nu mi-a mai dat telefon, am pierdut și biletele și atunci am luat un private jet.

Mă rog la Dumnezeu ca totul să fie sub control în Turcia, să se treacă peste asta şi să ne putem reapuca de fotbal. Le-am şi spus că sunt gata să mă întorc, nici nu mi-am luat toate lucrurile de acolo. S-au supărat, îi înţeleg pe de-o parte, dar cred că şi noi trebuie să fim înţeleşi. Mai ales că nimic nu este sigur, nu se ştie când se vor relua antrenamentele“, a spus Marius Șumudică după revenirea în România.