Situația de la Dinamo devine hilară. Antrenorilor li se impun lucruri incredibile. Emil Ursu, tehnicianul echipei secunde a clubului din “Ștefan cel Mare” lui Dinamo, a declarat că Pablo Cortacero a cerut să folosească doi jucători aduși de omul de afaceri spaniol.

Este vorba despre Raul Garcia Asid (23 de ani) și Antonio Iglesias Higaldo (21 de ani). Emil Ursu nu a dorit să-i folosească pe cei doi iberici, deoarece sunt mai slabi decât restul coechipierilor de la Dinamo B.

“Mi-au adus doi jucători din Spania, un vârf de atac de 21 de ani, Toni Iglesias, și un mijlocaș, Raul Garcia, 23 de ani. Nu știu de unde i-au adus, nu au nicio perspectivă. I-am și băgat să joace. Ei mi-au cerut să bag neapărat acei doi jucători, că pe ei nu îi interesează rezultatele, dar cei doi trebuie să joace.

Am principii, nu pot băga jucători care nu merită să joace. Din ce am înțeles, Raul Garcia trebuia să joace pentru că nu știu ce judecător de acolo l-a ajutat pe Pablo Cortacero. Am auzit asta din discuțiile lor, ce mai înțeleg din spaniolă. Am zis că nu se poate, nu concep așa ceva.

I-am băgat de exemplu la meciul de la Balotești, titulari amândoi. Pe Raul Garcia l-am schimbat în minutul 35, celălalt a dat un gol la final. Nu sunt de perspectivă, pentru echipa mare. Când faci echipa a doua, trebuie să rulezi jucători tineri, de perspectivă, pentru a-i crește pentru prima echipă“, a spus Emil Ursu, pentru Gazetă.