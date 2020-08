Scandal cu scântei la lotul feminin de tenis al României: ”Am rămas fără prosop. M-am dus la plante să mă acopăr cu ele”

Jucătoarea de tenis Andreea Prisăcariu (20 de ani, locul 678 WTA), fostă campioană națională, a dezvăluit mai multe întâmplări incredibile petrecute în lotul României. Mai exact, unele jucătoare s-au certat și chiar agresat fizic, după o înfrângere a ‘tricolorelor’.

Unul dintre incidente s-a petrecut în Cehia, în urmă cu mai mulți ani, când România participa la un Campionat Mondial de junioare. Eșecul dramatic suferit în fața Columbiei, scor 1-2, a declanșat reacții violente în rândul jucătoarelor, care s-au încăierat la hotel.

Federația Română de Tenis nu a emis deocamdată niciun punct de vedere în acest caz.

“La Mondiale, ne-am bătut noi între noi. N-o știe nimeni, n-am zis-o nimănui până acum, dar cred că e drăguț s-o zic, e amuzant. Jucam împotriva Columbiei, era 1-1 și urma meciul decisiv de dublu. Eu îmi pierdusem meciul de simplu. În maxi-tie-break, aveam emoții, eram supărată și m-am dus în cameră să fac un duș. România a pierdut.

Eram în prosop și am auzit că se bătea la ușă, apoi că se țipa pe hol. Țipau una la alta. Se împingeau cu mâinile, una spunea: «Din vina ta ai pierdut, ți-ai bătut joc de noi. Cealaltă spunea: «Nu, e vina ta!» Eu am vrut să le despart. Am ieșit să le despart, dar s-a închis ușa și am rămas afară. Ușa era pe bază de cartelă.

În toată răfuiala aia, am rămas fără… (n.r – prosop). Eram pe etajul băieților, m-am dus la plante să mă acopăr cu ele. A ieșit toată lumea să ne despartă. Mi-am luat una în arcadă, eu am zgâriat-o pe una dintre colege cu «ghearele» pe care le aveam. Altă colegă avea buza spartă.

Era să fim descalificate, mare harababură ce a făcut România acolo. Apoi, am avut psiholog în fiecare zi. Ne-a scris pe foaie că avem probleme temperamentale. Venea psihologul la noi, ne întreba dacă suntem calme“, a spus Andreea Prisăcariu pentru GSP.

Andreea Prisăcariu era considerată una dintre marile speranțe ale României, dar n-a reușit să facă trecerea de la rezultatele excelente la junioare la competițiile de senioare.