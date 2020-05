Șase noi cazuri de infectare cu coronavirus la Fiorentina! Astăzi a fost făcut anunțul

Clubul din Serie A a anunțat alte șase cazuri de îmbolnăvire cu coronavirus. Este vorba despre trei jucători și trei membri ai staff-ului tehnico-medical.

Testele au fost efectuate miercuri, însă anunțul a fost făcut abia astăzi, după sosirea rezultatelor. Cei șase oameni infectați se află în acest moment în autoizolare.

Three Fiorentina players and three members of the club's support staff have tested positive for coronavirus: https://t.co/EZs2TWtuXQ pic.twitter.com/0IHgpQYJIa

— BBC Sport (@BBCSport) May 7, 2020