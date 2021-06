Salvatorul lui Dinamo, neplătit din momentul venirii în România: “E clar că situația nu e normală!”

Venit ca o adevărată gură de oxigen în Ștefan cel Mare, antrenorul Dușan Uhrin Jr. a reușit să redreseze situația de la echipă și să salveze nesperat clubul de la evitarea retrogradării!

Dinamo a avut parte de un final perfect de play-out, iar cele șase meciuri consecutive fără înfrângere în Liga 1 i-au făcut pe “câini” să scape de emoțiile retrogradării. După ce a reușit să se impună în vestiarul echipei și să schimbe atitudinea jucătorilor în ultimul moment, Dușan Uhrin Jr. nu a fost răsplătit însă pentru munca depusă.

Tehnicianul ceh a vorbit despre situația sa din momentul de față și a dezvăluit că nu a încasat niciun salariu din momentul revenirii în România. Cu toate acestea, Uhrin Jr. a mărturisit că vrea să continue la Dinamo și din sezonul următor, însă cei din conducerea clubului vor trebui să îi prezinte o garanție, pentru ca antrenorul să aibă un punct de plecare în viitoarea stagiune.

”Nu, nu am fost plătit deloc. Și nu cred că a fost plătit cineva. Trebuie să-l întrebi pe Mario (n.r. Nicolae, managerul sportiv al clubului), dar mă îndoiesc că este cineva plătit. Eu mai am contract un an, da. Eu vreau să continui, dar trebuie să am un plan de la cei care sunt în acționariatul clubului, vreau să văd ceva certitudine, pentru că trebuie rezolvate foarte multe probleme.

E clar că situația nu e normală, dar sunt jucători care vor rămâne la Dinamo, până acum am vrut să transfer niște jucători la Dinamo, nu știu însă dacă este posibil. Sunt jucători foarte importanți pentru calitatea jocului, dar chiar nu știu ce se va întâmpla”, a recunoscut Dușan Uhrin, potrivit Fanatik.