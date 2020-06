Săgeată către Negoiță înaintea semfinalei cu FCSB: “E mai bine să vină cineva mai serios”

Conducerea lui Dinamo primește din nou critici chiar din interior. Acum a venit rândul căpitanului lui Dinamo, Ante Puljic, care l-a înțepat pe patron înaintea unui moment extrem de important pentru roș-albi.

Croatul mai are un an de contract în Ștefan cel Mare și și-ar dori să rămână la Dinamo. Dar asta depinde și de schimbările de la vârf.

„Sincer, chiar cred că se va vinde Dinamo. Dacă nu va veni cineva, vor fi probleme uriașe. Cred că domnul Negoiță va pleca, poate e mai bine pentru toată lumea, să vină altcineva mai serios, să investească. A sosit momentul să lase pe altcineva.

Cred că voi continua și din vară la Dinamo. Mai am un an de contract. Depinde de situație, de antrenor, o să vedem. Depinde ce se va întâmpla și cu clubul. Dacă situația va rămâne normală, eu voi continua„ a spus Ante Puljic pentru gsp.ro.

Puljic s-a mai bătut în trecut cu FCSB pentru un loc în finala Cupei României. Se întâmpla în 2016, atunci când dinamoviștii au avut câștg de cauză după două remize.

„Pentru astfel de confruntări m-am întors în România. Sper să repetăm situația de acum 4 ani, să eliminăm FCSB, apoi să câștigăm finala. Trebuie să credem în noi, trebuie să avem și noroc.

Dacă-i eliminăm pe rivali în semifinale, teoretic, va fi mai ușor în finală. Mai bine că întâlnim FCSB în semifinale, în dublă manșă, decât în finală. V-am zis, un mare dezavantaj pentru Dinamo este că se joacă fără spectatori. Ne convenea să-i avem pe fani alături la ambele partide”, a completat fundașul câinilor.