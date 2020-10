Sacrificiile făcute de Florin Tănase pentru o victorie împotriva rivalei: “Aveam crampe din minutul 60”

Florin Tănase a rezistat pe teren toate cele 90 de minute ale derbyului jucat în etapa a 6-a a Ligii 1.

Atacantul roș-albaștrilor a reușit și o dublă împotrva dinamoviștilor și a ajuns la șapte goluri înscrise în poarta roș-albilor în carieră.

„Sunt foarte bucuros pentru cele trei puncte! Să nu uităm că am trecut prin cea mai grea perioadă. A fost destul de greu, virus, simptome, am stat în izolare. Acum, putem să ne pregătim, să ne punem la punct.

Nu ne-am retras după cele două goluri, ba din contră. Eram în atac destul de mulți și ne-au prins pe contraatac”, a declarat Florin Tănase la finalul jocului.

Fotbalistul a fost unul dintre cei 15 componenți ai lotului lui Toni Petrea care a ieșit pozitiv la testările cu coronavirus.

“Nu știu cum am rezistat 90 de minute. Din minutul 60 mi s-au pus crampe, dar am strâns din dinți până la final. Am fost agresiv cât am putut fizic. Au fost niște intrări urâte, cu cotul, dar le-am ținut piept. În loc să joace, ei căutau să irite”, a încheiat fotbalistul de 25 de ani.