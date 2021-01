S-au tras la sorţi meciurile din optimile Cupei Spaniei! FC Barcelona se deplasează la Madrid

FC Barcelona este singura formație importantă din Spania rămasă în cursa pentru cucerirea Cupei Regelui după ce granzii din Madrid, Real și Atletico au fost eliminate de echipe din ligile inferioare.

FC Barcelona s-a calificat în optimile de finală ale Cupei Spaniei, după ce a învins, joi seară, în deplasare, scor 2-0 după prelungiri, echipa de liga a treia Cornella.

Catalanii se vor deplasa la Madrid pentru duelul cu Rayo Vallecano în timp ce Alcoyano care a eliminat pe campiona Spaniei, Real Madrid va primi vizita câștigătoarei a SuperCupei Spaniei, Athletic Bilbao.

Un alt meci tare încă din faza optimilor de finală va fi între Sevilla și Valencia.

— Bitcoin Sportsbook 🥇 (@SportsbookBTC) January 22, 2021