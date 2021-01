Campionatul Mondial al Cluburilor va avea loc în perioada 4-13 februarie în Qatar.

Doar 6 echipe vor participa la ediţia de anul acesta după ce Aukland City din Noua Zeelandă s-a retras neputând face deplasarea în Qatar.

Deținătoarea Ligii Campionilor, Bayern Munchen, este favorită să câștige ediţia din acest an. Nemţii vor juca în semifinale cu învingătoarea dintre Al Duhail (campioană în Qatar) şi Al Ahly (campioana Africii). În celălalt sfert de finală joacă Tigres UANL (campioană America Centrală) cu Ulsan Hyundai (campioană Asia).

Învingătoarea dintre Tigres UANL și Ulsan Hyundai va juca în semifinale cu campioana din America de Sud. Meciul din finala Copa Libertadores este programat pe 30 ianuarie și se va disputa între Santos și Palmeiras ambele formații fiind din Brazilia.

FIFA Club World Cup draw has been completed! Tigres take on Asian champions Ulsan Hyundai in their opening match and would advance to face the Copa Libertadores champions with a win. #LigaMXEng pic.twitter.com/Y4kavo45OV

