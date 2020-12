S-a umplut paharul! Sorescu: ”Nu știu dacă mai am răbdare!”

S-a umplut paharul pentru dinamoviști, după ce aceștia au ajuns la luni bune în care nu au fost plătiți.

Dinamo a remizat în ultimul meci din 2020, scor 1-1. Paul Anton a înscris golul roș-albilor, iar Chunchukov a marcat golul egalizator.

Imediat după fluierul final, mijlocașul ”câinilor” a vorbit, din nou, despre situația delicată în care se află clubul din Ștefan cel Mare.

”Este un rezultat bun. La ce probleme am avut.. Avem nevoie de timp. Am legat victorii și am format un grup. Vedem după vacanță ce se va întâmpla. Unii vor pleca, alții vor sta. Din păcate, ăsta e fotbalul. Nu avem ce face. Nu vreau să vorbesc în numele colegilor mei.

E normal, au familii. Ne bucurăm că am luptat până la capăt. Nu știu dacă mai am răbdare. Voi sta până la sfârșit și vom vedea ce decizie vom lua. Ne-am bucura dacă ar rămâne domnul Jerry. Nu mai avem încredere în conducere.” – Deian Sorescu, după meciul cu Academica Clinceni.