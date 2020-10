S-a rupt lanțul de iubire între naș și fin! Gigi Becali și Mirel Rădoi nu mai au ce discuta!

După ce Gigi Becali i-a cerut demisia de la echipa națională finului său pentru că nu i-a convocat pe Florin Tănase, Dennis Man și Darius Olaru, Mirel Rădoi a spus că nu mai are ce discuta cu patronul FCSB.

Selecţionerul României a declarat că n-a mai avut niciun fel de dialog cu Gigi Becali, după ce a făcut acele afirmaţii.

”Nu avem ce să discutăm. Despre fotbal el (n.r. – Gigi Becali) le ştie pe toate şi eu nu am ce să mai discut şi alte lucruri.. afaceri nu am cum să fac, pentru că eu nu am banii lui, aşa că nu avem ce discuta”, a declarat Mirel Rădoi pentru Telekom Sport.

Rădoi a lămurit şi problema jucătorilor pe care Gigi Becali i-ar fi vrut la naţională.

”Eu nu am cum să nu chem jucătorii de la FCSB, dacă ei sunt foarte buni eu să nu îi chem. Păi, în primul rând, înseamnă că eu nu îmi doresc binele meu, binele echipei naţionale, nu am cum. Să zicem că eu şi naşul meu avem un conflict , eu ce fac? Mă răzbun pe mine singur?”, a mai spus Rădoi pentru Telekom Sport.

După meciurile naționalei, Gigi Becali a spus: ”Mirel Rădoi nu e potrivit, dacă a mâncat trei bătăi. E finul meu şi îl iubesc, dar dacă mănânci trei bătăi?! Eu îl ştiam pe Rădoi demn. De ce te mai agăţi? Ai mâncat trei bătăi, la revedere. Ce să mai faci? Gata! Bă… fără Man, Coman şi Tănase n-ai ce căuta la naţionala României. Aia-i naţională? Păi, Tănase e cel mai bun jucător din România la ora asta şi nu e convocat! Man, unul dintre cei mai buni. 15 milioane. Nu e convocat ”15 milioane”. 11-le ideal este: iei foaie şi scrii primul Tănase, după aia nu ştiu ce faci. Pui Tănase, Man, Coman şi Olaru. Ăştia 4”.