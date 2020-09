S-a încheiat ‘telenovela’ Lautaro Martinez! Decizia luată de Inter Milano

Lautaro Martinez și-ar putea prelungi contractul cu Inter până în 2025, potrivit presei italiene. Atacantul ar primi un salariu de 6 milioane de euro pe sezon.

70 de milioane de euro este cota de piață a lui Lautaro Martinez, care a înscris 21 de goluri în sezonul trecut.

Agentul atacantului este așteptat săptămâna aceasta la Milano, pentru a discuta cu conducerea ‘Nerazzurri ‘, anunță jurnalistul Nicolo Schira.

This week #LautaroMartinez's agents will fly to Milano. #Inter are working to extend his contract until 2025 (€6M/year). Talks ongoing. #transfers https://t.co/GHjiNRZB7v

— Nicolò Schira (@NicoSchira) September 13, 2020