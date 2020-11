S-a decretat doliu naţional în Argentina după moartea lui Maradona! Anunţul făcut de preşedinte

Diego Maradona s-a stins din viaţă la doar 60 de ani, după ce a suferit un stop cardiorespirator.

După vestea care a întristat planeta, preşedintele Argentinei, Alberto Fernandez, a declarat doliu naţional timp de trei zile.

Preşedintele şi-a întrerupt toate activităţile pe care le avea pentru a se ocupa de înmormântarea argentinianului.

,,Nu am putut să cred când am auzit, eram devastat. Este cea mai neagră veste pe care puteam să o primesc. Noi îl iubim. Încercăm să vorbim cu membrii familiei lui Diego Maradona. Vom vedea ce va fi. Este multă tristeţe“, a declarat Alberto Fernandez pentru jurnaliştii de la Clarin.

În decembrie 2019, preşedintele a avut şi o întâlnire cu El Pibe d’Oro. Acesta spune cum a decurs întrunirea care l-a marcat.

,,Am avut noroc că m-am văzut cu el. Îi voi mulţumi mereu pentru modul că m-a încurajat şi a stat lângă mine. Noi am discutat o lungă perioadă de timp. Am vorbimt despre fotbal, gimnastică, despre Argentina”, a mai replicat preşedintele Argentinei.

Preşedintele a postat şi un mesaj pe Twitter în care îşi exprimă regretul pentru decesul fostului fotbalist care a făcut istorie pentru Argentina.

,,Ne-ai dus pe cele mai înalte culmi ale lumii! Ne-ai făcut extrem de fericit. Ai fost cel mai mare dintre toţi.

Îti mulţumim că ai existat, Diego! Îţi vom simţi lipsa toată viaţa!“, a postat Alberto Fernandez.