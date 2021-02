Rugăminte a lui Edi Iordănescu la CFR! Mario Camora: ,,Mister a cerut jucători de creaţie”

Meciul dintre CFR Cluj şi Viitorul, din etapa a 21-a a Ligii 1, disputat în Gruia, s-a terminat cu victoria gazdelor, scor 2-1.

Golurile partidei au fost marcate de Cătălin Itu, în minutul 31 şi Ovidiu Hoban, în minutul 90+3, pentru CFR Cluj, iar pentru Viitorul a marcat Dobrosavlevici, în minutul 52, după o eroare a lui Bălgrădean.

Mario Camora, căpitanul lui CFR Cluj, a comentat victoria echipei sale la finalul jocului. Acesta spune că importante au fost punctele, iar centrările bune ale sale sunt o calitate încă de când a semnat cu CFR Cluj.

,,A fost un meci echilibrat, dar echipa a jucat bine în prima repriză, după a scăzut moralul după golul primit, dar am revenit, am încercat şi dacă crezi, vine şi norocul şi aţi văzut ce s-a întâmplat la ultima fază. Mă bucur că am dat şi pasa de gol, dar cele mai importante sunt cele 3 puncte ca să ne apropiem din nou de primul loc.

Normal că mă antrenez mult pentru asta şi după antrenament mai rămân puţin să centrez şi cu vârsta asta tot rămân puţin, dar a fost arma mea de când am venit la CFR, la centrare, şi mă bucur că a reuşit mingea să ajungă la colegul meu şi să dea gol.

A zis şi Mister că a cerut jucători de creaţie, el ştie mai bine, antrenorii pot să răspundă de acest aspect, echipa vrea, dar Mister nu a pierdut încă şi asta înseamnă foarte mult pentru echipă. Şi această victorie la ultima fază ne dă şi mai mult moral să mergem la următorul meu să câştigăm cele 3 puncte. Normal că e presiune mare pentru noi, dar avem experienţa vestiarului, suntem obişnuiţi cu această presiune.”, a declarat Mario Camora la finalul jocului.

După acest meci, CFR Cluj ocupă locul doi în clasament, cu 47 de puncte acumulate în cele 21 de jocuri disputate până acum în Liga 1.

De cealaltă parte, Viitorul rămâne pe locul 9 în Liga 1, cu 25 de puncte strânse din 21 de meciuri jucate până acum în campionat.