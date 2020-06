Ruben Albes rămâne cu picioarele pe pământ după prima victorie în Liga 1: ”Trebuie să muncim mult!” Ce spune despre familia Reghecampf

Ruben Albes (35 ani) rămâne cu picioarele pe pământ după prima victorie în Liga 1.

FC Hermannstadt, formația pregătită de tehnicianul spaniol, a învins-o cu 3-2 pe Poli Iași și a urcat pe locul 11 în play-out.

Chiar dacă echipa sa a câștigat, Albes trage un semnal de alarmă și anunță că elevii săi au foarte mult de muncit pentru a se salva de la retrogradare.

De asemenea, antrenorul adus de Anamaria Prodan a vorbit și despre familia Reghecampf la finalul meciului din Copou.

”Am făcut un meci bun în special în partea a doua. Munca băieţilor mei a fost extraordinară, s-a văzut că am muncit şi arătăm ca o familie. Sunt puţin neobişnuite astfel de partide, dar noi tot timpul avem dorinţa de a câştiga. Am înţeles că, în playout, trei puncte înseamnă foarte mult, iar intenţia noastră este de a fi ofensivi şi de a câştiga meciuri. De aceea, ajungem să primim, logic, multe goluri, dar astăzi le-am lăsat puţine ocazii adversarilor şi noi la rândul nostru am mai avut şi alte ocazii de a marca.

Eu am încredere în băieţi, dar trebuie să muncim mult. Aşa cum s-a văzut, echipa s-a dedicat astăzi foarte mult şi cred foarte mult în ei. Ştim fiecare adversar din playout, dar vom lua partidele meci cu meci. Acum nu ne rămâne decât să ne bucurăm de acest succes, cred că este prima victorie în deplasare a acestei echipe după mult timp

Despre România nu ştiu nimic, pentru că muncesc toată ziua în hotel. Avem multe meciuri şi foarte puţin timp. Am văzut puţin din Sibiu, e un oraş foarte, foarte frumos. Fotbalul românesc este la un nivel foarte bun, este un campionat care creşte şi care, peste câţiva ani, va da jucători în campionatele cele mia bune, pentru că sunt jucători de calitate. Am discutat cu Ana şi cu Reghe, sunt oameni care ajută echipa, care îşi doresc tot binele pentru acest club şi care sunt învingători. Sunt tot timpul alături de noi şi pot aduce lucruri foarte bune la echipă.’‘ a declarat Ruben Albes după prima sa victorie în Liga 1, potrivit TelekomSport.