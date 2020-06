Ronaldo, primul miliardar din fotbal! Doar doi sportivi au mai atins pragul

Potrivit celor de la Forbes, portughezul a încasat numai din salariile primite la Sporting, Manchester United, Real Madrid şi Juventus în jur de 500 milioane de dolari. Ronaldo şi-a dublat veniturile din contracte publicitare şi a devenit astfel primul fotbalist care încasează peste un miliard de dolari înainte de a-şi agăţa ghetele în cui.

Cristiano Ronaldo is officially football's first billionaire, as per @Forbes 🤑 pic.twitter.com/FLTXxiHMmW

— Goal (@goal) June 5, 2020