România, victimă sigură cu Austria? Mitriță: “Nu vrem să ne facem iar de râs”

România a pierdut în Norvegia cu 4-0 și are șanse mici să avanseze din grupa de Liga Națiunilor. Încrederea ‘tricolorilor’ este la cote minime, iar Alex Mitriță se teme de o nouă înfrângere cu Austria, miercuri, la București.

Haaland (13′, 64′, 74′) și Sorloth (39′) au înscris pentru Norvegia, care și-a creat 21 de ocazii de gol.

România a căzut pe locul doi în clasamentul grupei 1 din Liga Națiunilor, dar poate pierde și această poziție dacă Austria învinge Irlanda de Nord.

Pentru ‘tricolori’ urmează meciul cu Austria, miercuri, 14 octombrie, de la ora 21:45, pe Arena Națională.

“O partidă neagră! Ne așteptam, după meciul cu Islanda, să intrăm cu altă mentalitate pe teren. Am discutat la antrenament tot ce trebuia făcut, din păcate nu am reușit. Am pierdut foarte multe mingi. Chiar nu-mi pot da seama ce s-a întâmplat! Au fost două meciuri diferite, în meciul de anul trecut am avut mai mult controlul. În această seară, n-am putut să legăm multe pase, au fost peste noi și au meritat să câștige.

Mister și-a pierdut din încredere! După ce pierzi cu 4-0, te gândești ca la meciul următor să nu primești foarte multe goluri. Nu este ușor, dar trebuie să ne revenim, să vedem ce am greșit. Ne va aștepta un meci foarte greu contra Austriei. Au jucători foarte buni, trebuie să ne pregătim, nu vrem să facem iar de râs“, a spus Alexandru Mitriță la Pro X.