România ar putea să nu mai găzduiască Campionatului European din vară: ,,Ceferin se gândeşte să-l organizeze într-o singură ţară”

O veste venită din Germania acum, ar putea să îi întristeze pe pasionaţii de fotbal care aşteptau să vadă la Bucureşti partide de la Euro 2020.

Karl-Heinz Rummenigge, directorul general al lui Bayern München, a dezvăluit că Aleksander Ceferin, preşedintele UEFA, se gândeşte la posibilitatea organizării turneului într-o singură ţară, având în vedere situaţia creată de pandemia de Coronavirus.

„Nu trebuie să uităm că ideea acestei sărbători speciale a turneului a apărut atunci când coronavirusul nu exista. A fost o inițiativă a Comisiei UE, care dorea ca fotbalul să fie arătat în toată Europa.

Știu însă că președintele UEFA, Aleksander Ceferin, care este incredibil de atent cu privire la coronavirus, se întreabă dacă nu ar avea mai mult sens în aceste zile să joace turneul într-o singură țară. Asta ar fi posibil cu un concept de igienă corespunzător.”, a declarat oficialul german, potrivit Muenchner Merkur / TZ.

