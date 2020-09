Simona Halep va juca în primul tur împotriva jucătoarei din Spania Sara Sorribes Tormo, locul 70 WTA. Cele două se vor întâlni pentru prima dată într-un meci oficial.

Irina Begu (locul 72 WTA) o va întâlni pe elvețianca Jil Belen Teichmann (54 WTA). Cele două s-au întâlnit o singură dată până acum, iar sportiva româncă, a pierdut în fața jucătoarei din Elveția, scor 6-3, 6-1, la Bol Challenger.

În cazul unor victorii, Simona Halep și Irina Begu se vor întâlni în turul al doilea la Paris.

Ana Bogdan (locul 93 WTA) va juca împotriva unguroaicei Timea Babos (107 WTA). Cele două s-au întâlnit o singură dată până acum, iar sportiva româncă, a pierdut în fața jucătoarei din Ungaria, scor 7-6, 6-3, la Florianopolis.

Sorana Cîrstea, a 83-a jucătoare a lumii, o va înfrunta pe sportiva din Kazakhstan, Elena Rybakina (locul 18 WTA).

Patricia Țig va juca în primul tur împotriva elvețiancei Stefanie Voegele, locul 116 WTA. Cele două se află la prima întâlnire din carieră.

Dacă va trece de Elena Rybakina, Sorana Cîrstea va juca împotriva învingătoarei din partida Fiona Ferro (Franța, locul 49 WTA) – Heather Watson (Marea Britanie, locul 56 WTA).

Simona Halep, dacă trece de spanioloaica Sara Sorribes Tormo în primul tur, în cea de-a doua fază o va înfrunta pe câștigătoarea dintre Irina Begu și Jil Teichmann!

În optimi, Halep ar putea evolua împotriva jucătoarei din Cehia, Marketa Vondrousova (locul 14 WTA).

Roland Garros Women's Draw:

🇷🇴Simona Halep vs 🇪🇸Sara Sorribes Tormo

🇷🇴Irina Begu vs 🇨🇭Jil Teichmann

🇷🇴Sorana Cirstea vs 🇰🇿Elena Rybakina

🇷🇴Patricia Tig vs 🇨🇭Stefanie Voegele

🇷🇴Ana Bogdan vs 🇭🇺Timea Babos#RG20

— 🇷🇴WTA Romania🇷🇴 (@WTARomania) September 24, 2020