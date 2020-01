Roger Federer, numărul trei ATP, merge pe mâna australiencei Ashleigh Barty, numărul unu mondial, la Australian Open.

Elvețianul a avut doar cuvinte de laudă la adresa liderului întrecerii feminine de tenis.

„Ce an a avut, a fost o adevărată încântare să o urmăresc jucând. Îmi place cum mixează jocul, cum folosește slice-ul și câtă varietate are. Acum se poate relaxa și își poate explora cu adevărat potențialul. Asta mi s-a întâmplat și mie după ce am câștigat primul meu turneu de Mare Șlem”, a declarat Federer într-o conferință de presă.

Ashleigh Barty își va începe periplul la Australian Open în fața unui adversar relativ facil. Australianca o va înfrunta pe ucrainianca Lesia Tsurenko, locul 120 WTA.

În ciuda încrederii pe care o primește din partea lui Roger Federer, Barty este cotată cu șansa a doua la câștigarea competiției de la antipozi de casele de pariuri, având cotă opt. Principala favorită, în viziunea bookmakerilor, fiind Serena Williams, cu o cotă de 5,25.