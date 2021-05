Ricardo Grigore poate prinde transferul vieții. Presa italiană a anunțat ce club din Serie A vrea să-l transfere pe fundașul lui Dinamo

Ricardo Grigore (22 de ani) are șanse foarte mari să prindă un transfer în străinătate.

Evoluțiile bune ale fundașului, în tricoul lui Dinamo, au atras atenția mai multor echipe, printre care lui Cagliari. Jurnaliștii italieni au scris despre intenția clubului la care este legitimat și Răzvan Marin de a-l achiziționa pe Grigore.

”Răzvan Marin a deschis drumul mătăsii din Italia spre București. Au urmat Mihăilă și Man, care au ajuns la Parma, se pregătește Cicâldău, cel care îl are agent pe Pietro Chiodi, iar în ultima vreme se vehiculează numele lui Olimpiu Morușan de la FCSB, un talent monitorizat deja de Inter, pe care Gigi Becali cere 15 milioane de euro.

Cagliari nu pare interesată să investească acești bani în Moruțan, dar a pus ochii de mai multă vreme pe Ricardo Grigore, un fundaș central de picior stâng, care poate juca și fundaș lateral.

El era de mai multă vreme în atenția lui Cagliari și, având în vedere situația economică a echipei sale, Dinamo, poate fi o achiziție low cost.

Are 5 meciuri la naționala României U21 și ar putea costa sub un milion de euro. Mai are de lucrat tehnic și tactic, dar reprezintă o investiție clasică, fără mari riscuri”, scriu ziariștii de la centotrentuno.