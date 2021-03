Două rezultate bombă în preliminariile CM 2022! Luxemburg și Malta au încurcat socotelile favoritelor

Iar Luxemburg și Malta au reușit surprizele celei de-a doua etape a fazei grupelor. Prima s-a impus în Irlanda, în timp ce maltezii au smuls o remiză pe terenul Slovaciei după ce au condus la pauză cu 2-0. Cele două naționale care au dezamăgit au făcut al doilea pas greșit în această campanie de calificare. Miercuri, Irlanda a pierdut în Serbia, iar Slovacia a remizat în Cipru.

Iată care au fost rezultatele înregistrate în toate cele 10 jocuri ale serii

Muntenegru – Gibraltar 4-1

Rusia – Slovenia 2-1

Belarus – Estonia 4-2

Croația – Cipru 1-0

Olanda – Letonia 2-0

Novergia – Turcia 0-3

Cehia – Belgia 1-1

Irlanda – Luxemburg 0-1

Serbia – Portugalia 2-2

Slovacia – Malta 2-2

🇲🇹 Malta hadn't scored a single goal in any of their last 13 away qualifying matches 🚫

😲 At half-time in Slovakia they're 2-0 up… having found the net twice in just 4 minutes! ⚽️⚽️#WCQ | @MaltaFA1900 pic.twitter.com/jtvYUtVcyO

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) March 27, 2021