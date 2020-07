Revoltă la Federaţie! Scandalul provocat de Gigi Becali

Gigi Becali l-a retrogradat pe Bogdan Vintilă şi a luat în calcul soluţia Mihai Pintilii pentru banca tehnică a echipei sale. Vestea a creat o revoltă în rândul antrenorilor care studiază pentru obţinerea Licenţei Pro.

Potrivit gsp.ro, antrenorii au anunţat că vor boicota cursurile Şcolii Federale de Antrenori. Din punctul lor de vedere, faptul că în funcţia de antrenor principal ar putea fi numit un fost jucător care nu deţine licenţa arată că obţinerea acesteia nu are nicio importanţă.

Tehnicienii care aspiră la Licenţa PRO nu vor să mai achite nici taxa de 5.500 de euro pentru participarea la cursuri.

“Dacă FRF îi va permite lui Pintilii să funcționeze ca antrenor principal, chiar și sub acoperirea altui antrenor cu licență, atunci înseamnă că licența Pro nu are valoare și nu are niciun rost ca noi să mai continuăm să mergem la cursuri și nici să cheltuim banii degeaba” e unul dintre mesajele care au răbufnit din partea celor nemulțumiți.

Mihai Pintilii nu deţine niciun fel de licenţă de antrenor.

19 antrenori participă la actuala sesiune de obţinere a Licenţei Pro: Nicolae Constantin, Octavian Chihaia, Marius Măldărășanu, Dorin Goian, Florin Bratu, Nicolae Grigore, Dorin Docolin, Costin Curelea, Laszlo Balint, Cristian Todea, Dinu Todoran, Valentin Negru, Nicolae Croitoru, Daniel Sima, Andrei Erimia, Irina Giurgiu, Dumitru Suciu, Mirel Rădoi și Adrian Mutu.

Ultimii doi ocupă în acest moment funcţiile de selecţioneri ai primei reprezentative şi a celei de tineret ale României.