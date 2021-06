VIDEO | Revine Simona Halep! Sportiva a anunțat primul turneu la care va participa după accidentare

Sportiva de 29 de ani pare că este urmărită de ghinionul accidentărilor în ultima perioadă, astfel că a fost nevoită să abandoneze duelul cu Angelique Kerber, de la Roma, din cauza unei dureri la gambă. Acum, Simona Halep a ținut să transmită, plină de bucurie, o veste foarte bună pentru iubitorii tenisului.

Jucătoarea a anunțat, pe contul personal de Twitter, că va reveni în circuit și că va lua parte la prima ediție a Bad Homburg Open, un turneu pe iarbă de categorie 250, care va avea loc în Germania.

”Bună. Am niște vești bune pe care vreau să le împart cu voi. Sunt foarte încântată să anunț că voi participa la prima ediție a turneului Bad Homburg. Abia aștept să văd fanii din tribune. Ne vedem în curând”, a spus Simona Halep.

Excited to share this news 😊

See you there @badhomburgopen pic.twitter.com/gooB6AEi6D

— Simona Halep (@Simona_Halep) June 8, 2021