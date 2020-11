Revenirea lui Ogăraru la CSA Steaua, anunțată de comandantul clubului: “El va avea ultimul cuvânt!”

Fostul fundaș al celor de la Steaua București este foarte aproape de a reveni la echipa roș-albastră și va avea un rol extrem de important în cadrul clubului!

George Ogăraru (40 de ani) este foarte aproape de a se alătura proiectului Clubului Sportiv al Armatei Steaua București, din postura de conducător. După discuțiile purtate cu comandantul CSA Steaua, fostul fundaș pare că este din ce în ce mai aproape de a accepta să lucreze din nou pentru fosta sa echipă.

Comandatul Cubului Sportiv al Armatei Steaua București, Mădălin Hîncu, a vorbit despre posibilitatea ca George Ogăraru să se alăture proiectului de la formația roș-albastră, și este de părere că este doar o chestiune de zile până când fostul apărător va începe treaba.

“Eu sper că va începe la 1 decembrie. George Ogăraru va fi un manager al întregii secții de fotbal. Se va ocupa de Centrul de Copii și Juniori, echipa mare și tot ce înseamnă baza sportivă de fotbal.

El va avea un rol de manager pe toată disciplina fotbal, de la intrarea copilului în clubul Steaua și până la ieșirea acestuia. Va avea ultimul cuvânt, de comun acord cu antrenorul principal!”, a spus Mădălin Hîncu, în cadrul emisiunii „Națiunea Stelistă”.

George Ogăraru a antrenat la juniorii echipei, Ajax Amsterdam, iar acum are ca principal obiectiv, în cazul în care va prelua oficial o funcție în cadrul clubului Steaua, să implementeze la formația bucureșteană un stil asemănător cu cel al olandezilor.

”Mă bucur că am reluat discuţiile şi am răspuns prezent solicitării domnului comandant, dimineaţă. Am discutat despre un plan de activitate din punct de vedere managerial, pe care l-am şi lăsat pe biroul domnului comandant şi mă bucur de intenţia dânsului de a mă aduce alături de club.

Ideile mele sunt de dezvoltare a Academiei, cât şi a echipei principale, şi de a aduce un plus de calitate. O relaţie mai apropiată cu suporterii şi o prezenţă mai vizibilă în spaţiul public.“, a mărturisit fostul fundaș pentru Steaua TV, acum ceva timp.