Retrospectivă fabuloasă şi numeroase motive de bucurie pentru Cristi Manea la final de 2020: ,,A fost un an fericit pentru mine”

Cristi Manea, fundaşul dreapta al lui CFR Cluj se arată mulţumit la finalul unui an destul de greu, aşa cum a fost 2020.

Internaţionalul român a avut motive de bucurie atât pe plan sportiv, cât şi pe partea personală.

Manea este fericit de faptul că a reuşit să câştige ce de-al treilea titlu cu CFR Cluj, da şi că a devenit tată pentru prima dată în această toamnă. Acesta a vorbit şi despre perioada sărbătorilor atunci când era copil.

,,Anul 2020 a fost unul foarte fericit pentru mine, pentru că prietena mea, care a născut o fetiţă foarte frumoasă, sunt foarte mândru de ea. A fost un an destul de bun şi pe plan sportiv, am reuşit să câştig titlul cu numărul trei, ceea ce nu este uşor. Am căpătat mult mai multă experienţă anul acesta, plus că sunt fercit că am reuşit să trecem peste pandemia aceasta cât de cât, care în 2021 sper să nu mai fie. Ne-a umplut casa (n.r. – copilul). Acum nu mai este doar despre noi, este şi despre ea.