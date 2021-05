Replica lui Mihai Stoica după mesajul postat de Rusescu: ”Dă-mi numărul celui care ți-a scris eseul”

Partida dintre FCSB și Academica Clinceni a fost una foarte tensionată în timpul meciului, încheiat 2-2, dar mai ales la finalul său, când cele două părți s-au atacat în termeni duri. O parte a scandalului care a ieșit este conflictul apărut între Mihai Stoica și Raul Rusescu.

Managerul celor de la FCSB a spus despre atacantul Clince că a jucat intenționat mai slab contra CFR-ului, deoarece ar avea deja un acord privind un viitor transfer în Gruia. După ce Rusescu a trimis un mesaj pe o rețea de socializare în miez de noapte în care a explicat că nu a fost contactat de nimeni din partea echipei campioane, Mihai Stoica a venit și el cu o replică la adresa fostului vârf de careu al celor de la FCSB.

P.S. Nu mă voi dezice niciodată de jucătorii cu care am obținut super performanțe, mai ales de cei, ca Ruse, la a căror dezvoltare am contribuit substanțial. Am fost dezamăgit pentru că am avut impresia că au tratat meciurile cu CFR mai lejer decât pe cele cu noi. Dar poate m-am înșelat”, a postat Mihai Stoica pe pagina sa de Facebook.