Regula mult discutată a Ligii 1 se poate schimba! Modificarea luată în calcul pentru sezonul viitor

Universitatea Craiova vrea să propună o nouă variantă a regulii U21 folosită în campionat din sezonul 2017-2018.

Astfel, oficialii oltenilor doresc să înainteze alături de celelalte grupări ale Ligii 1 o cerere la FRF prin care din stagiunea 2020-2021 echipele să fie nevoite să folosească un jucător U21 și unul U23. În prezent regualmentul spune că toate formațiile sunt obligate să aibă la startul partidelor din campionat doi fotbaliști U21 în teren, dintre care unul poate fi înlocuit pe durata jocurilor.

“Propunerea noastră, cu care sunt de acord aproape toate echipele, este să fie un jucător Under 21 și un jucător Under 23 pe tot parcursul jocului, să nu mai fie ca acum, cu doi Under 21 la start, dar numai unul obligatoriu tot meciul.

Este o formulă mai logică. Ori va fi așa, ori va rămâne un jucător Under 21 obligatoriu. Cine decide trebuie să-și asume. CFR și-a permis un lot lărgit, are un lot supradimensionat, dar dacă nu intri în grupe ești gata, ești terminat”, a declarat managerul general al oltenilor, Marcel Popescu, pentru Oltenia TV.

După ce în primele două sezoane de la introducere, regula a stipulat prezența pe teren pe toată durata celor 90 de minute a unui fotbalist care să îndeplinească acest criteriu de vârstă, din sezonul 2019-2020, aceasta a suferit o modificare. Astfel, formațiile din primul eșalon au fost obligate să aibă în formula de start încă un fotbalist eligibil pentru naționala de tineret.

