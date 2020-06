Regula care îi nemulțumește pe olteni! „Suntem echipa cea mai dezavantajată!”

Bergodi a debutat cu eșec pe banca Universității Craiova. Echipa pregătită de italian a capitulat cu 0-3 în fața Viitorului, în primul amical al zilei. Oltenii și-au luat revanșa în meciul doi când s-au impus cu 2-1.

Florin Gardoș, fotbalistul care a semnat de curând prelungirea contractului cu U Craiova a comentat prestația colegilor săi și declarat că oltenii se vor bate la titlu în acest sezon.

Gardoș a revenit pe teren după o pauză de aproximativ un an. Fundașul speră să poate evolua alături de olteni și în sezonul viitor.

„N-am avut posesia deloc, încă mai avem de muncit. Am avut și tineri în echipă… Bine, și Viitorul are mulți tineri în echipă, dar rămâne o formație bună din Liga 1, chiar dacă nu s-a calificat în play-off. Am muncit mult în perioada asta, vom arăta altfel vineri, când va reîncepe sezonul

Primul meu meci după 10 luni! Mă simt bine. E prima oară după 4-5 ani când am avut oportunitatea să fac două cantonamente, și-n iarnă, și în vară, acum. Contractul meu se termina pe 30 iunie, am decis să continuu până la ultima etapă, apoi, în funcție de cum vor merge lucrurile, vom vedea dacă voi extinde acordul cu Craiova.

Eu vreau să continuu și din vară. Simt o datorie față de lume, față de public, față de conducere. Eu am vrut mereu să dau totul, dar nu mi-au dat pace accidentările, din păcate. Acum, se pare că mă simt bine, sper să dau randament bun. Venim după o perioadă ciudată, cu pandemia, ușor-ușor lucrurile revin la normal.

Și dacă nu voia domnul Bergodi, obiectivul era cucerirea campionatului. Va fi greu, dar credem în șansa noastră. Suntem echipa cea mai dezavantajată că se joacă fără spectatori, dar asta e situația, trebuie să învingem în orice situație”, a spus Florin Gardoș la finalul amicalului cu Viitorul.