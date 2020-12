Reghecampf şi episodul neplăcut din perioada Steaua! ,,După acel meci, Gigi Becali a avut mari probleme”

Laurenţiu Reghecampf a rememorat un episod controversat din cariera sa de antrenor, când şi-a dat demisia de la Steaua, în urmă cu 7 ani.

Acesta a plecat de la echipă după un eşec usturător cu Viitorul, scor 2-5, dar ulterior a revenit asupra acelei decizii. La puţin timp după acea partidă, Gigi Becali a fost arestat.

Reghecampf şi-a adus aminte de acel episod şi a ţinut să transmită că a fost înţeles greşit atunci. Acesta spune că totul s-a întâmplat pe fondul supărării şi al nervozităţii, iar de aceea revenit asupra deciziei.

„Am fost atunci supărat după meci. Am fost supărat de faptul că noi ieșisem deja campioni. Și dădusem liber la șase, șapte jucători care mergeau la echipa națională. Am folosit atunci jucătorii care mi-au rămas la dispoziție. Jucătorii care nu jucaseră foarte mult. A fost o reacție pe care am avut-o după meci… Din care eu am învățat foarte multe lucruri. Am avut eu impresia că s-a întâmplat ceva, dar nu era absolut nimic.

Dacă vă aduceți aminte, chiar în seara aia Gigi a avut și probleme foarte mariA vrut să plece și-a avut niște probleme atunci. Reacția mea nu a fost una OK. Eram foarte nervos că pierdusem meciul și nu voiam să pierd niciun meci. Am revăzut acum, la Dubai, meciul.”, a spus Reghecampf, potrivit GSP.

Tehnicianul a recunoscut că echipa sa a jucat foarte slab în acel meci, dar că rezultatul se datorează lipsei de experienţă a jucătorilor folosiţi la acea vreme.

„Am văzut și declarația mea și toate comentariile. Am jucat foarte slab. Viitorul a fost mult mai bună. Îl aveam pe Bratu fundaș central și mi-a greșit la două goluri, a făcut și-un 11 metri. Am jucat foarte slab, dar a fost o situație de conjunctură, unde noi eram obligați să le dăm vacanță jucătorilor.”, a mai punctat antrenorul.

În acest moment, Laurenţiu Reghecampf este liber de contract, după ce s-a despărţit de formaţia Al Wasl, din Emiratele Arabe Unite.