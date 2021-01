Mentalitate de campion! Gică Hagi: “Vreau să devin cel mai bun din lume!”

Gheorghe Hagi (55 ani), patronul lui FC Viitorul, dar și fostul antrenor al constănțenilor, are de gând să revină în antrenorat.

Gică Hagi a vorbit deschis despre ambițiile sale.

“Există șansa să mă întorc în antrenorat. Iubesc această meserie, m-am dedicat, am muncit. Am fost foarte sus, am coborât la zero, am luat-o de la capăt la Ovidiu, de pe câmp.

Am ajuns, am demonstrat, și acum vreau să am provocările mele. Iubesc meseria asta, dar vreau provocările mele. Atât vă zic!” a declarat Gică Hagi pentru GSP.

“Maradona din Carpați” a mărturisit că vrea să ajungă printre cei mai buni antrenori din lume.

“Care e provocare mea cea mai mare? Să devin cel mai bun! Asta mi-au dat Real Madrid și Barcelona. Mi-au dat o mentalitate și cred că pot să devin cel mai bun în lume. Eu nu fac ceva să devin cel mai bun la București, până la graniță și după e imposibil, e greu. Nu, nu! Cel mai bun din lume! Eu așa lucrez. Că va fi așa sau nu, timpul ne va da răspuns. Vreau să-mi fac provocările” a declarat Hagi pentru sursa citată.