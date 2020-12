”Regele” Hagi surprinde! Ce salariu avea la Viitorul: ”Trebuia să îmi fac datoria!”

Gică Hagi a dezvăluit ce salariu și-a pus la Viitorul Constanța, clubul pe care îl patronează.

”Regele” a explicat că avea salariul minim pe economie în perioada în care se afla pe banca formației sale. La vremea aceea, acesta era de 1.263 de lei, iar în prezent este de 1.346 de lei net.

”Prima grijă a mea era să țin clubul. Nu m-au interesat banii acolo unde am antrenat. Am ieșit șase ani pe profit, dar eu am luat doar salariul minim pe economie. În rest, am făcut cinci ani muncă profesională, fără să iau un bonus.

Noi încercăm să dezvoltăm copiii, iar ei să își îndeplinească visele. Antrenorii sunt foarte bine plătiți. Cei mai bine plătiți din țară.

Eu trebuia să îmi fac datoria de acționar și să creez condiții pentru ei. Dacă rămânea ceva și pentru mine, bine. Dar eram ultimul, niciodată primul. Trebuie să știi să dai, dacă vrei să primești.

Așa se face și business-ul. Banul e o consecință la tot ce faci. Rezultatul e la fel. Am consilieri, am delegat oameni, suntem o echipă.” a declarat Gică Hagi în cadrul unui interviu cu Andi Moisescu.