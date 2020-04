”Regele”, dezvăluire emoționantă despre familia sa: ”A murit la 9 luni!”

Gheorghe Hagi (55 ani) a făcut o dezvăluire emoționantă despre familia sa.

”Regele” fotbalului românesc a povestit despre drama prin care au trecut părinții săi, înainte ca acesta să se nască.

Gică Hagi a dezvăluit că a avut un frate mai mare, numit tot Gheorghe, care s-a stins din viață la doar 9 luni.

”Eu am fost cel mai mic din familie, după un băiat care a murit, între cele două surori pe care le am. Am fost…. Nimeni nu avea voie să se atingă de nimic până nu spuneam eu dacă e da sau nu. Părinții mei au avut un băiat care la 9 luni a murit, îl chema tot Gheorghe.

După aceea am venit eu și eram o bijuterie pentru ei, pentru tata, el își dorea băiat. Am fost cocoloșit de familie și tot ce era mai bun îmi dădeau mie ca să nu mă supere și să nu pățesc nimic. Acasă vorbeam în aromână, și acum vorbim” a declarat Gică Hagi în cadrul emisiuni ”Profesioniștii” de la TVR.